Tras criticar a los legisladores Milei aumentó su sueldo y el de su Gabinete un 48%

De la Redacción de Contrapoder –

En la misma semana en la que se destapó el escándalo por el aumento del 30% de las dietas en el Congreso, que autorizaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, la oposición denunció que el presidente Javier Milei también se incrementó por decreto su sueldo, junto al de su gabinete, pero en un 48%.

La denuncia surgió de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, que mostró en Twitter un decreto oficial firmado el 29 de febrero por Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Con esa decisión, sostiene el argumento de la opositora, el sueldo del jefe de Estado pasó a ser de $6.025.801, casi el triple del monto al que ascienden las dietas legislativas con el aumento.

“El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, tuiteó la exministra de Desarrollo Social. UP presentará un proyecto de ley para derogar el aumento de las dietas, pero también pedirá que se retrotraiga el incremento del Ejecutivo.

Martín Menem firmó una resolución para retrotraer el aumento de las dietas de los diputados y senadores. Según pudo saber Letra P, tomó la decisión a raíz del malestar que se había generado en la Casa Rosada, en particular del jefe de Estado, que ordenó dar marcha atrás con la medida y que los aumentos otorgados recaigan sólo en la planta de personal del parlamento.

A diferencia de aquella reacción, al cierre de esta nota primaba el silencio oficial. Como muestra de su enojo, el Presidente había dicho el jueves que la resolución firmada por Menem y Villarruel, para seguir con la tradición política de atar el sueldo de los trabajadores al de los legisladores, no estaba en línea con sus políticas de ajuste.

“Que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”, sostuvo Milei.

Tanto en la Casa Rosada como en el ministerio que dirige Pettovello mantenían un silencio absoluto y era una incógnita si el titular del Ejecutivo también dará marcha atrás con este aumento.

Tolosa Paz denunció este sábado que el Presidente firmó un decreto por el cual se incrementó su ingreso y el de sus ministros un 48% entre enero y febrero. “El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, posteó la diputada peronista en Twitter.

En el inicio de la gestión, había trascendido que Milei buscaba bajarse el sueldo que tiene asignado como jefe de Estado y reducir también los de los funcionarios a su cargo. En ese momento, su intención era mostrar un gesto de austeridad ante el hiperajuste que venía aplicando en otros sectores, sobre todo a instancias del decreto que desregula la economía y el mercado laboral.

Fuente Letra P