Alberto ratificó las PASO y su idea de reelegir, aunque no descartó cederle su lugar a Cristina

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Alberto Fernández definió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “una dirigente superlativa” y señaló que, como “parte de un proyecto colectivo”, él estaría dispuesto a autoexcluirse de una posible postulación de cara a las elecciones de 2023, del mismo modo en que lo hizo la expresidenta en 2019.

“Yo haría lo mismo, soy parte de un proyecto colectivo”, expresó en declaraciones formuladas este miércoles a El Destape Radio al ser consultado sobre una posible postulación a la reelección el año próximo.

En ese marco, dijo que la Vicepresidenta “tranquilamente podría ir ser candidata e ir a una PASO, es una dirigente superlativa” y se preguntó: “¿Cómo alguien va a negar eso?”.

En relación al Frente de Todos (FdT) de cara al 2023, el Presidente pidió que sus dirigentes sean “capaces de dar un debate democrático interno, sin exclusiones y respetándonos” y consideró que “la unidad del FdT es importantísima”.

“Soy un militante político que aprendió con Néstor Kirchner que la política es un proceso colectivo, no individual y yo preservo la unidad de ese colectivo”, insistió el mandatario, quien agregó: “Entiendo todas las diferencias que podamos tener internamente, las respeto, no las comparto”.

“Yo veo lo que dice Macri y digo: por favor ordenémonos, resolvamos las diferencias y vayamos juntos, dejemos de tratarnos mal entre nosotros”, dijo.

Por otro lado, el Presidente defendió la herramienta de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en momentos en que es cuestionada desde varios sectores para que sean suspendidas.

“Han sido un gran instrumento para calificar a los candidatos y que la gente diga cuál es el mejor. Lo mejor es que la gente vote y diga cuál es el mejor candidato”, dijo el Presidente sobre las PASO.

“¿Los libertarios buscan libertad o ponen un arma en la cabeza de Cristina?”

El Presidente dijo que hay una “relación ideológica muy cercana” entre los sectores denominados libertarios y los acusados de atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre.

Durante una entrevista en los estudios de El Destape Radio, el mandatario se preguntó: “¿Quiénes son los libertarios? ¿Los que quieren libertad o los que le ponen un arma en la cabeza a Cristina?”, y agregó: “Hablemos en serio, porque ese discurso que ellos pregonan de la libertad no propone la libertad, sino la libertad de pocos y la esclavitud de muchos”.

Para el Presidente, “hay una relación ideológica muy cercana” entre los libertarios y el intento de magnicidio.

No obstante, aclaró: “No digo que (Javier) Milei lo haya mandado, semejante disparate no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ese discurso del odio prende en algunos sectores y uno no puede hacerse el distraído”.

“Son los mismos que tiran antorchas prendidas en la casa de Gobierno, son los mismos que veían a (el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge) Ferraresi en la calle y lo insultaban, son los mismos que fueron el día que (el ministro de Economía, Sergio) Massa asumió a generar el desorden que generaron”, sostuvo el mandatario trazando una línea asociativa con Revolución Federal, la agrupación investigada por la Justicia.

“Ahora se frenaron porque alguno de ellos ha hecho una barbaridad y medio se han retraído”, apuntó.

“Pero eso es el discurso que se promueve cuando se habla de la casta política”, dijo el mandatario recordando la muletilla de Milei.

Como contrapartida, Fernández aseveró que seguirá “reivindicando la política como el único modo de transformación de la sociedad”.

“Hago política desde los 14 años, hago política honestamente, decentemente, no me enriquezco con la política. Y cuando no hice política me fui a trabajar de abogado y no tuve ningún problema”, remarcó.

“Sigo reivindicando la política todos los días”, siguió el Presidente, y aseveró: “Este discurso pro libertad en verdad es la libertad de los poderosos”.

Finalmente se refirió a las investigaciones sobre la empresa desarrolladora “Caputo hermanos” que transfirió pagos millonarios al referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, hoy detenido, por supuestos trabajos de carpintería.

“Me llama la atención que una constructora contrate la carpintería de un edificio a alguien que dice que lo aprendió por Youtube y que le pague semejante dinero. Eso definitivamente llama la atención”, expresó Fernández y remarcó que “son ellos lo que tienen que explicar”.

“Puede ser un indicio, porque son sumas muy importantes para un carpintero”, añadió.