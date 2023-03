Logros de Gobierno, persecución a Cristina e impudicia judicial, los ejes del discurso presidencial

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles 1º de marzo el 141º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un fuerte discurso contra la Corte Suprema, un pedido al poder judicial de que investigue el atentado contra Cristina Kirchner y un cruce con el Fondo Monetario Internacional por las recomendaciones económicas.

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue la encargada de los rigores formales del acto y de recibir al mandatario en la explanada del Palacio Legislativo de la avenida Entre Ríos, para escoltarlo al salón Azul del Senado para la firma del libro de actas.

Cristina estuvo acompañada por la nueva presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau, y la presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma Abdala. Este año fue la primera vez en la historia que tres mujeres presiden la Asamblea Legislativa.

El Presidente destacó varias iniciativas y leyes logradas por su Gobierno en materia social, ambiental y de género. Festejó el Programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros e Identidad y dijo que cada vez que este se aplica “una mujer menos está en riesgo”. También se refirió a la reciente ampliación del “Programa Registradas que promueve el empleo formal y la bancarización de trabajadoras de casas particulares” y ya tuvo “más de 235.000 nuevas registraciones”.

En materia ambiental, afirmó que el Gobierno está “cumplimiento del Acuerdo de París” que “busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050” y aseguró: “La conservación de nuestros ecosistemas es una prioridad”. Sobre el área de Salud, destacó que “en el año 2021, la tasa de mortalidad infantil registró a nivel nacional un nuevo descenso llegando a ocho por mil” y habló de la importancia de la salud mental. “La política en salud mental no es una política de un ministerio, sino que debe ser transversal a todo el gobierno”, sostuvo.

En un ambiente en el que se debate acerca de la proscripción de la vicepresidenta de cara a las próximas elecciones, Fernández reiteró sus críticas al funcionamiento del Poder Judicial, y recordó que en su primer año presentó un proyecto para reformar la justicia, aprobado por el Senado, que Diputados jamás trató.

En uno de los puntos más álgidos de su discurso en el Congreso, el Presidente afirmó: “Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”. “¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?,” agregó.

Además, defendió el pedido de juicio político a la máxima corte del país que impulsó su Gobierno y se discute ahora en comisión en Congreso. “Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”. Y por último, le contestó a las críticas de la oposición de Juntos por el Cambio: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El mandatario puntualizó los avances en la economía nacional y reconoció la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y le agradeció públicamente su compromiso con la cartera

“Quiero señalar y agradecer públicamente al compromiso de Sergio Massa que dejó la presidencia de esta cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de administración del Ministerio de Economía”, destacó el presidente. Seguido resaltó que este año se cumplió con las pautas fiscales propuestas: reducción del déficit fiscal que se ubicó en el 2,4 por ciento del PBI, la recaudación que lleva 29 meses de crecimiento consecutivo.

“No necesitamos al FMI para saber que hay que reducir el déficit. El equilibrio fiscal tiene que ser nuestro horizonte”, sostuvo el presidente Alberto Fernández durante el discurso. El mandatario aseguró que no se puede “persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas2. “Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte”, detalló.

“Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento”, agregó Alberto Fernández.

El Presidente critico a “los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas”. “Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía argentina hace apenas tres años, son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro”, afirmó el jefe de Estado.