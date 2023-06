Carrió: “Macri está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”

De la Redacción de Contrapoder –

En medio de una interna feróz en Juntos por el Cambio, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió afirmó este domingo en TN que el ex presidente Mauricio Macri “está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”. Dirigentes cercanos al líder del PRO salieron a responderle en duros términos.

Durante una entrevista en la señal del Grupo Clarín, “Lilita” atacó duramente a su principal aliado político: “Lo conozco mucho y soy la que lo acompañó hasta el final; Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

La prueba de que esto es así, añadió la líder de la CC, es la candidatura de Sebastián Etchevehere a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza. “Es un chico que conozco de toda la vida en Juntos por el Cambio, y ahora es candidato de Milei. A ver, más prueba…”, fundamentó y luego fue tajante: Macri “le está haciendo daño a Juntos por el Cambio. Le pido que pare”.

La autoridad que se arrogó la ex diputada para hacer esa afirmación fue que ella lo conoce “mucho” al ex presidente y, por ende, sabe cómo se comportan los que estuvieron en ese cargo: “Si ellos no pueden ser (candidatos), quieren que el otro pierda”. Es decir que “en la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros”.

El primero en salir al cruce de Carrió fue el presidente interino del PRO, Federico Angelini. “Lo que diga la doctora me tiene sin cuidado”, aseveró y le atribuyó la intencionalidad de esos dichos a su estrategia para recuperar espacio dentro de la coalición.

“Quiere conseguir diputados y está dispuesta a decir cualquier cosa de cualquier persona”, disparó. Luego reivindicó a Macri al decir que “es el líder natural que pone la gente” y afirmó que Carrió “está más cerca de Sergio Massa” que de Juntos por el Cambio. “Deja en claro que no le sienta tan incómodo esa amplia avenida del medio que pregonó Sergio Massa”, agregó.

En defensa de su líder, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López aseguró que Lilita “sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el cambio que quiere la mayoría”.

Esta corta defensa generó una respuesta de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quien retrucó: “A la que no reconocemos es a Carrió”. “Le exigimos respeto por el (ex)presidente Macri y por Patricia (Bullrich), quienes son coherentes con sus ideas y el cuidado de JxC”, tuiteó.

“Si Carrió optó por Horacio y (Gerardo) Morales en su marco de alianzas, es su decisión. En la ‘promiscuidad panperonista´ se metió ella sola. No creo que haya sido engañada; tiene mucha experiencia política”, cerró la ex funcionaria.