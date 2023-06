Vaca Muerta podría llegar al millón de barriles diarios en 2030

Por Roberto Bellato –

Vaca Muerta podrá convertir a la Argentina en un exportador neto de petróleo para fines de la década. La formación de hidrocarburos no convencionales de la cuenca Neuquina podría triplicar su producción bruta actual y saltar de 291.000 barriles diarios de petróleo (bdp) de febrero de este año y superar el millón de bdp para 2030, según afirmó en un informe publicado recientemente la consultora internacional Rystad Energy, una de las más importantes del mundo. Para esto, Vaca Muerta deberá superar dos obstáculos centrales: la limitada capacidad de transporte de crudo por oleoductos que tiene el país en la actualidad y los problemas para que la industria concrete importaciones de equipos de perforación. Según Rystad Energy, si la Argentina no supera estas limitaciones el objetivo de 1.000.000 de bdp de Vaca Muerta no será posible.

El director de la consultora Paspartú y ex subsecretario de Hidrocarburos (2020-2021), Juan José Carbajales, remarcó: “hay tres aspectos que suelen mencionarse muy a menudo, el aspecto positivo, que es la alta productividad de la roca de Vaca Muerta, lo cual quedó demostrado después de la pandemia tanto en crudo como en gas con el Plan Gas.Ar. El aspecto negativo, que lo vemos a diario en la fragilidad de la macroeconomía del país. Y el gran desafío actual, que es la necesidad de ampliar la capacidad de evacuación y la red troncal de transporte, es decir, oleoductos y gasoductos”.

Nivel internacional

Las estimaciones de la consultora internacional con sede en Oslo indican que Vaca Muerta podría posicionarse como “una fuente líder de producción de petróleo no convencional” a la par de Bakken o Eagle Ford, las formaciones de shale que (junto con Permian y Barnett) en los últimos 15 años le permitieron a Estados Unidos elevar la producción de petróleo y gas natural a niveles históricos. Rystad Energy utilizó un modelo de escenarios teóricos y tendencias en base a las tecnologías existentes y asumiendo que los pozos que están comenzando a producir ahora tienen el mismo rendimiento que los que iniciaron en 2021 y 2022. El cálculo indica que los nuevos pozos de Vaca Muerta necesitan una perforación de alrededor de 3.200 metros de rama lateral.

La producción de shale oil aumenta mes a mes. Según información de la Secretaría de Energía de la Nación y del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, la producción de petróleo de Vaca Muerta llegó a 296.000 bdp en abril. La formación de shale neuquina acaba de cerrar en mayo su segundo mayor mes en fracturas de su historia con 1.308, solo debajo de agosto de 2022, que tuvo 1.397 etapas de fractura, según la firma NCS Multistage, que releva el nivel de actividad mensual de las petroleras en Vaca Muerta. Analizar las fracturas sirve para observar la producción actual y la de los próximos meses.

Salto exportador

Como afirma Rystad, el salto que podría tener Vaca Muerta convertiría a la Argentina en exportador neto de petróleo para los mercados de Brasil, Chile y Perú, pero también para Estados Unidos y Europa. Si Vaca Muerta aumenta la producción año a año y trepa al millón de barriles diarios para 2023 los ingresos por exportaciones llegarían a los US$ 20.000 millones anuales, según cálculos del mismo informe. En comparación, el complejo sojero exportó US$ 24.868 millones en 2022. Además, la cifra no es menor si se tiene en cuenta que este ingreso de divisas estimado por Rystad serían sólo por el crudo de Vaca Muerta (no está sumado el gas de Vaca Muerta ni la potencialidad del offshore en el Mar Argentino).

Alexandre Ramos Peon, jefe de Investigación de Hidrocarburos No Convencionales de Rystad Energy, destacó en el informe que “Vaca Muerta podría ser la clave de la futura economía energética de la Argentina luego de más de una década de caídas en la producción de petróleo. Si bien quedan grandes desafíos por delante, alcanzar el umbral de un millón de barriles por día cambiaría el discurso del país, reduciría su dependencia de las importaciones y se convertiría en un actor clave del mercado petrolero regional y mundial”.

La producción de las compañías internacionales como la angloholandesa Shell, las estadounidenses Chevron y ExxonMobil y la francesa TotalEnergies aumentó un 62 % en 2022 en comparación con 2021, aclara Rystad. De todos modos, YPF lidera el shale oil de Vaca Muerta con más del 50% de la producción, principalmente desde tres campos: Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

Limitaciones

Según Rystad Energy, el próximo paso de las petroleras en Vaca Muerta es estandarizar la perforación de pozos de 3.200 metros de rama lateral para sostener el aumento de la producción. Para esto, la industria deberá superar dos grandes limitaciones: primero, poder concretar importaciones de equipamiento y plataformas de perforación en este contexto de escasos dólares en el país y, segundo, ampliar de la capacidad de transporte de crudo y gas.

Para sostener el nivel de productividad de Vaca Muerta se necesita un tipo de perforación más intensivo y las empresas de servicios petroleros tendrán que importar plataformas y sets de fractura capaces de realizar esos trabajos. Rystad estima que “con alrededor de 30 plataformas activas y una velocidad de perforación promedio de 1,1 pozos por plataforma por mes, Vaca Muerta podría contar con 400 nuevos pozos perforados en un año”.

En cuanto a la ampliación del transporte, el Gasoducto Néstor Kirchner y los oleoductos Trasandino y Vaca Muerta Norte y Vaca Muerta Sur diseñados por YPF son claves. El informe de Rystad destaca también que “si la Argentina quiere convertirse en un exportador neto de petróleo, la terminal de exportación de petróleo del Puerto Rosales en Bahía Blanca (operada por la empresa Oiltanking Ebytem, cuyo 70% pertenece a la alemana Oiltankin y el restante 30% a YPF) necesitaría expandirse en el corto plazo para mantenerse al día con los volúmenes de Neuquén”. En vinculación con las ampliaciones de transporte de petróleo está el proyecto Duplicar de la empresa Oleoductos del Valle (Oldelval), que conecta los oleoductos de Neuquén con el puerto de Bahía Blanca. El objetivo es saltar de 280.000 bdp a transportar 630.000 bdp, de los cuales 530.000 bdp serían para exportar desde Bahía Blanca. La obra requiere una inversión de US 1.200 millones y estará completa la operación para 2025.

Social, ambiental y regulatorio

Consultado por El Destape, Carbajales explicó que hay otra dimensión para analizar el desarrollo de Vaca Muerta donde está lo social, ambiental y regulatorio. “Lo social tiene que ver con la Comarca, donde está Vaca Muerta en Neuquén, en donde un salto cualitativo como el que se estima va a generar tensiones sociales. Ya las hemos visto a la salida de la pandemia con un corte de ruta durante 22 días de empleos estatales. La brecha salarial es una de las complicaciones que deben afrontar el gobierno local y el Estado Nacional. Actuar de manera articulada para que haya un rol sostenible de las comunidades involucradas”, indicó.

En cuanto al aspecto ambiental, Carbajales remarcó que “tiene que ver con la ampliación oleoductos de exportación hacia el océano Atlántico en Río Negro, que requiere de audiencias públicas y habilitaciones ambientales. Esto debe ser trabajado tanto por YPF, que es quien está llevando adelante los ductos, como por Neuquén, que es la autoridad de aplicación, y también por el gobierno nacional. Hay que llevar a la población la información necesaria y poder cumplir en tiempo y forma los cronogramas pautados”.

Por último, Carbajales señaló que el aspecto regulatorio es sobre los plazos para las autorizaciones de exportación: “la Argentina tiene un sistema que privilegia al mercado interno y eso es correcto. Pero ante un escenario de abundancia (de recursos), lo que se plantea es la posibilidad de lograr autorizaciones de exportación que trasciendan las actualrs que son mensuales”. El ex funcionario recordó que la Secretaría de Energía otorgó esta año exportaciones anuales a Chile. “Claramente se puede pensar en autorizaciones plurianuales que van a permitir mejorar las perspectivas de conseguir contratos y ampliar mercados”.