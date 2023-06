Massa quiere un candidato de consenso del FdT, la CGT y los gobernadores

Por Roberto Navarro –

Un promedio de encuestas realizado por el oficialismo muestra al Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza parejos con 25 puntos cada uno. Pero al oficialismo le falta aún sortear los próximos meses. Elecciones presidenciales con pocas reservas conforman un cóctel peligroso. “Si salimos terceros en las PASO, el dólar entra en el terreno de la línea de unificación de Bullrich y la de dolarización de Milei”, advirtió el ministro de Economía a su llegada a Buenos Aires. La propuesta de Massa es que se sienten en una mesa Cristina, Alberto y él más un grupo de gobernadores y líderes de la CGT y decidan un candidato de unidad.

El ministro no habla de su candidatura. Al contrario, le quita importancia: “Que sea Mikey, pero que no haya PASO”. Pero es obvio que tiene expectativas de ser ungido por esa mesa. Afirma que volvió de China con 10 mil millones de dólares de libre disponibilidad en el marco del swap de 19 mil millones que el Banco Central tiene con su par chino. “Donde el mercado joda hacemos una oferta en yuanes a los bancos y a los tenedores de bonos, para eso armamos el mercado de futuro en yuanes”. Con los yuanes en el bolsillo y media palabra del FMI para cerrar un acuerdo por otros 10 mil millones con una parte liberada para pelear en el mercado, el ministro puja por ser el elegido.

PASO sí o no

Wado de Pedro sostiene que “el presidente ya dijo que va a haber PASO, así que hay que hacerlas”. En su equipo de campaña afirman que al ministro del Interior le vendría bien competir con Daniel Scioli. “Si vamos con un candidato medimos más o menos 24 puntos, si vamos con dos sumamos 28 y si sumamos uno de Massa podemos superar los 30”. Así, del lado de las PASO están Alberto, Scioli y ahora Wado. Pero, como publicó Fernando Cibeira este domingo en El Destape, en el grupo de Whatsapp de los gobernadores que se reunirán el miércoles, la mayoría quiere un candidato de consenso. En realidad piden lo mismo que Massa: una mesa que decida al candidato de consenso, que los incluya.

Cerca de Cristina señalan que la Vicepresidenta espera que Daniel Scioli abandone la lucha antes del 24 de junio. “Si gobernadores , intendentes y gremialistas le dan la espalda se baja solo”. Cristina preferiría no tener que llamarlo. También que el acuerdo surja del cuarteto que presentó en el acto del 25 de mayo: Wado De Pedro, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Los dos últimos estrenaron el trabajo en equipo en China: una nueva generación representando al país. El candidato del Frente no debe ser ungido por su dedo, como Alberto.

Hasta hace pocos meses Cristina afirmaba que la fórmula ideal era Massa-Wado, en ese orden. Estaba tan conforme con la tarea del ministro de Economía que afirmaba que él era el verdadero presidente. “Sergio es excelente, es excelente”, afirmó hace no mucho. La inflación creciente fue cambiando ese enfoque. Así mandó a caminar a Wado a ver si le daba. En el bunker del jefe de la cartera de Interior afirman que “Wado ya es candidato en un 90%”. Pero el otro 10% se lo adjudican a Kicillof. “Hoy estamos en 8 puntos y, si preguntamos por Wado, el candidato de Cristina mide 16. “Hace falta un gesto más contundente de Cristina hacia Wado”, decían cerca de Kicillof, que prefiere quedarse donde está.

Cristina está cómoda con la candidatura de Wado. Le puso su equipo de prensa, de asesores y de redes. El apoyo es claro. Es buen candidato para ganar y para perder. Es decir, si se pierde es mejor hacerlo con un candidato propio. De todas maneras, no es cierto que la Vicepresidenta da por perdidas las elecciones. Piensa que en un ballotage con Milei e incluso con Bullrich, todo es posible.

Los reparos respecto a lo que vaya a ocurrir en los próximos meses con la economía si el Frente de Todos saca un mal resultado no siempre son justificados. La situación de la derrota de Macri en 2019 no es comparable. Los mercados le temen a Cristina, no a Juntos por el Cambio. En estas elecciones también le temen a Milei. Quienes conocen el paño señalan que, “si gana Larreta, todo sube”. Esto no significa – desde luego- que tengan razón. Pero es la opinión de quienes tienen el poder para armar una corrida o para frenarla.