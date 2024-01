La Corrientes de Tassano y Valdés también marchó contra el DNU

De la Redacción de Contrapoder –

La movilización y posterior acto en la Plaza Cabral, convocó a cerca de 10 mil personas y un centenar de sindicatos a los que se sumaron organizaciones sociales, de derechos humanos, jubilados, trabajadores de la economía popular, de la cultura, desocupados y pequeños empresarios. Solicitaron a los legisladores nacionales por Corrientes que voten en contra de la Ley Ómnibus y el DNU, en el Congreso de la Nación. “Destacamos, peticionamos y exhortamos a nuestros Legisladores Nacionales por el rechazo, así también solicitar al Gobernador que instruya a los Legisladores Nacionales de su fuerza política sobre el retroceso que implica esta norma”.

Este miércoles 24/01, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Corrientes, representada por todas las entidades sindicales nucleadas en ella, realizó una multitudinaria concentración en plaza Cabral de la ciudad de Corrientes. Se dio en el marco del paro nacional, contra la política que lleva adelante el presidente de la Nación Javier Milei y en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Los sindicatos que conforman la CGT Corrientes partieron desde su histórica sede ubicada por calle Irigoyen marchando hacia la Plaza Cabral, en donde se realizó la concentración junto a otras centrales como la CTA-T, CTA-A y UTEP; jubilados, trabajadores informales, estudiantes, partidos políticos, pequeños comerciantes y agrupaciones culturales.

Cerca de 10.000 personas colmaron la histórica plaza Cabral, lugar de gestas sociales importantes en la provincia de Corrientes.

Guido Tello, secretario general de la CGT Corrientes habló de “un nuevo desafío político y eso lo debe entender no solamente el Gobierno sino todos los espacios políticos. Hoy tenemos que entender que en esta unidad de las centrales obreras, no hay divisiones como nos quieren hacer creer. La sociedad necesita dirigentes equilibrados porque hay necesidades básicas insatisfechas”.

El dirigente agregó que “hoy la gente no tiene para comer, no es que no hay plata, la gente no tiene para comer. Por eso rechazamos el DNU y la Ley Ómnibus. Vamos a seguir saliendo a la calle y seguiremos haciendo paro las veces que haga falta y por eso solicitamos al gobernador que instruya a los diputados nacionales a que rechacen estas medidas. Porque los legisladores nos representan a todos, no a determinados espacios políticos”.

Las centrales obreras acordaron un documento titulado “Corrientes dice La Patria No se Vende” en el que “nos reunimos para visibilizar la disconformidad como el RECHAZO al DNU y proyecto de la LEY ÓMNIBUS presentado por el Presidente de la Nación, al Congreso Nacional”. Se nombró a cada uno de los 10 legisladores nacionales (3 senadores/as y 7 diputados/as) a quienes se les pide el rechazo a las normas tratadas en el Congreso.

En otro párrafo indica que “nos encontramos acá presentes, manifestando nuestro repudio a los ajustes y a la devaluación generada por el Gobierno Nacional, que han recaído directamente sobre la gente, los sectores del trabajo formal e informal y los del día a día impactando en los alimentos, en la luz , en la vestimenta, en el transporte, en los útiles escolares, en los sueldos, en las jubilaciones, en la atención de la salud, en los medicamentos, en el bolsillo de los empleados estatales y precarizados, impactando directamente en los barrios y comunidades de la provincia de Corrientes, dejando afuera de todo ajuste a la denominada Casta Política.”

Finalmente indica “Compañeros y Compañeras redoblemos nuestras fuerzas para seguir luchando hacia adelante en Unidad en busca de una sociedad más equilibrada, justa, con Derechos y con calidad de vida, nos debemos un nuevo orden político que observe y atienda las necesidades de nuestro pueblo…#LaPatriaNoSeVende”.