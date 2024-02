Educación: Nuevo campo de batalla de Milei con los gobernadores

Por Fernando Cibeira –

El presidente Javier Milei dio a entender que no tiene previsto enviar a los gobernadores los fondos para complementar el pago de los salarios a los maestros, lo que pone en duda el inicio de clases porque los gremios docentes ya comenzaron a reclamar una urgente convocatoria a las paritarias nacionales. “¿Las escuelas de quién dependen? Es un problema de las provincias”, sostuvo el Presidente anoche en una entrevista. Insistió en sus críticas a recitales y pautas publicitarias a las que supuestamente se destinan fondos provinciales, y volvió a mencionar al cordobés Martín Llaryora. “No pueden creer que un país vaya a salir adelante cortandole a la educación y pegándole a los docentes”, replicó Llaryora. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en tanto, no descartó la posibilidad de acudir a la Justicia para que el Gobierno envíe los recursos a los que está obligado.

“Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando su plata”, insistió Milei en una entrevista con La Nación +, el canal paraoficial de su gestión. Repiqueteó sobre la cuestión de los supuestos gastos superfluos de las administraciones provinciales y en ese contexto reiteró sus ataques contra la cantante Lali Espósito, llamándola “Lali Depósito”, sobre quien parece tener una obsesión. En el lenguaje que lo caracterizó como panelista de televisión, de Kicillof dijo que era “un bolche” y de los gobernadores y diputados que votaron contra la ley Omnibus que “son delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegios de donde los políticos se enriquecen”.

🗣️”Lali Depósito cobró de la plata del Estado” ‼️Javier Milei volvió a apuntar contra la cantante y aseguró que recibió “350 mil dólares” en uno de sus recitales.pic.twitter.com/5brc9jmfIG — El Destape (@eldestapeweb) February 15, 2024

Lejos de apaciguar los ánimos, el Presidente volvió de su viaje espritual apostando a profundizar las contradicciones con los gobernadores, a los que desde la semana pasada puso en la lista de traidores por no haberle votado la ley como él quería. Los mandatarios comparten un chat en el que vienen intercambiando mensajes de alerta por la ofensiva emprendida por el Ejecutivo contra ellos, tanto en lo discursivo como en los hechos. “Lo primero que tiene que entender el Gobierno que el ajuste lo está haciendo sobre la gente, que cuando saca el Incentivo Docente le está recortando el salario a un docente”, respondió Llaryora.

⭕️Mediante un comunicado, distintos sindicatos docentes de la CGT adviertieron que “sin paritaria nacional docente no comenzarán las clases en todo el país”. pic.twitter.com/zRpkymEXWD — El Destape (@eldestapeweb) February 14, 2024



Como se lo consideraba uno de los mandatarios más afines con el Gobierno, Llaryora ahora es señalado por Milei y su gente a la cabeza del listado de indeseables. Por su posición crítica ya fue despedido de la Anses Osvaldo Giordano, ex ministro de Hacienda de Córdoba y pareja de la diputada Alejandra Torres. “¿Toma dimensión el Presidente de cómo está la gente, de qué va a pasar con el aumento del boleto? Por supuesto, en el interior mucho peor que en el AMBA”, replicó anoche el mandatario.

Con la reanudación de las actividades luego del fin de semana largo, se intensificaron los reclamos por la incertidumbre sobre la situación docente. La Ctera realizó un encuentro en el que exigió el llamado urgente a una paritaria nacional por parte del Gobierno y advirtió que peligraba el inicio de clases. Por su parte, los cuatro gremios docentes que integran la CGT -AMET, CEA, Sadop y UDA- se declararon en alerta y advirtieron que no serán responsables de la disolución del sistema educativo que se impulsaba desde el Ejecutivo Nacional, que tenía obligaciones que cumplir en virtud de lo establecido en la ley de Financiamiento Educativo.

🗣️ “El fondo de incentivo docente ningún gobierno dejó de emplearlo”, @RobiBaradel en El Especial del Verano 📻 El Destape Mundo – AM 1070

📺 Canal 20 de Telecentro

VIVO 👉 https://t.co/AsAXU81EpQ pic.twitter.com/YxX7l8vwO5 — El Destape Radio (@eldestape_radio) February 14, 2024



“Ningún gobierno dejó de cumplir con el Fondo de Incentivo Docente”, explicó el secretario de Suteba, Roberto Baradel, en diálogo con El Destape Radio. El Fonid fue creado por el gobierno de Carlos Menem en 1998 para mejorar los salarios de los maestros y, efectivamente, desde entonces todos los gobiernos -sean del signo que sean- lo cumplieron puntualmente. Pero Milei decidió no renovar el decreto extendiendo su vigencia. En su conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo ayer que el Fondo “no existe más”, por lo que en principio no había nada que girar a las provincias, que deberían resolver por las suyas la cuestión salarial con los docentes. Respecto a la reunión de la paritaria nacional docente, dijo que era algo que estaba en evaluación y que aún no había ninguna definición.

❗️Axel Kicillof prometió llevar su reclamo contra el ajuste nacional a “todas las instancias necesarias” pic.twitter.com/xVKhvo0ev6 — El Destape (@eldestapeweb) February 14, 2024

La situación pone a los gobernadores en un aprieto porque deben definir qué hacer a pocos días del inicio de clases. Kicillof, por ejemplo, dijo que había pagado la totalidad de los sueldos de enero con recursos provinciales pero que no podría sostener eso mucho más. Sólo en concepto de salarios docentes, la Nación debe enviarle a la Provincia 14.500 millones de pesos mensuales. “La provincia de Buenos reclamará también por vía administrativa los recursos que corta el gobierno de Milei: lo haremos con carta al ministro Caputo y seguiremos todas las instancias necesarias porque esto no tiene nada de discrecional y arbitrario, tienen que ver con leyes, decretos y acuerdos”, adelantó Kicillof junto al director de Escuelas, Alberto Sileoni, y al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, las dos áreas más afectadas por el recorte.

Son varios los gobernadores que evalúan acudir a la Justicia para evitar que la Casa Rosada avance con los recortes. El Fondo Docente es un tema clave, pero también está en el tapete el Fondo Compensandor del Interior por la tarifa de transporte, los fondos que debe enviar la Anses a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación y diversos fondos fiduciarios que cubren gastos en programas de obras y servicios. Una loca pelea que recrea la confrontación de unitarios y federales, con un Presidente que no cuenta con un sólo gobernador o intendente que pueda considerar tropa propia. “Presidente, le pido que convoque a los gobernadores, que trabajemos en conjunto para que podamos coordinar un plan y que el país pueda transitar esta difícil etapa”, reclamó anoche Llaryora.