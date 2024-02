Macri teje acuerdos para presidir el PRO, Bullrich quiere un poder repartido y Larreta queda en minoría

Por Lucas Bo –

En el PRO dan como casi un hecho que Mauricio Macri conducirá el partido a nivel nacional. Patricia Bullrich lo sabe y mandó un mensaje de advertencia. Horacio Rodríguez Larreta también lo da por hecho y pese a que está en desacuerdo con el perfil que adquirirá el partido, el enfriamiento de una posible fusión con La Libertad Avanza lo mantiene todavía dentro de los márgenes del espacio. La discusión por estas horas pasa por las figuras que acompañarán al exPresidente en el consejo nacional.

Si se consolida el clamor y no hay oposición interna, desde marzo Macri volverá a conducir el partido que fundó a principios del 2000 y así pondrá los términos y condiciones de su relación no Javier Milei y con sus otrora socios en Juntos por el Cambio, como la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Ese ordenamiento comenzó a acelerarse con una serie de reuniones que arrancó esta semana tanto con la mesa de “macristas paladar negro” como también una bilateral con María Eugenia Vidal.Los principales nombres detrás del clamor para que Macri conduzca el partido se hicieron presentes en las oficinas de Vicente López. Además de Fernando De Andreis, mano derecha del exPresidente, estaban el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el diputado Diego Santilli; el jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti; y la exministra de Educación porteña Soledad Acuña.

Hubo dos líneas que sobrevolaron en el encuentro y es la necesidad de consensos para que la de Macri sea la única candidatura y que haya una amplia representación que tenga una lógica federal, con presencia de hombres y mujeres en gestión y con representatividad. “Se habló de una lista única liderada por Macri y que integre a todos”, resumió uno de los presentes.

Entre quienes están expectantes por un eventual rol protagónico en la próxima conducción partidaria se encuentra María Eugenia Vidal, quien mantuvo un mano a mano con Macri por la tarde y si bien no integra el grupo de “macristas puros” siempre mantuvo una buena sintonía con el exPresidente. Si bien se mantuvo sottovoce lo que sucedió entre esas cuatro paredes, de acuerdo a lo que supo este medio no se hablaron de cargos aunque en el PRO aseguran que posible que tenga un lugar en el Consejo Nacional.

El nombre que sonó para presidir ese organismo es el de Patricia Bullrich. Pese a los cruces de meses atrás, en los que el bullrichismo le achacó a Macri mayor acompañamiento de cara a las generales y el macrismo acusó a Bullrich de negociar a título personal su desembarco en el Gabinete de Milei, la ahora ministra de Seguridad y el exPresidente bajaron la tensión y negocian un entendimiento. El salió a marcar el terreno sobre cómo debe ser el mismo fue Juan Pablo Arenaza, dirigente de confianza y exjefe de campaña de Bullrich. “Si él no trata al PRO como si fuera una empresa, donde él es el dueño de todo, va a funcionar bien”, advirtió en diálogo con Futuröck. Bullrich quiere una alianza total con Milei y cree que hay que “entender el nuevo rol” del PRO, que está lejos de ser el de 2015 cuando Cambiemos dejó el poder. Por eso, en el bullrichismo piden por una distribución representativa y de no ocurrir advierten que presentarán lista propia.

Como dijo este medio la semana pasada, en el PRO echan por tierra versiones de un inminente desembarco de dirigentes macristas a la primera línea del gabinete libertario. Si bien el partido debe definir primero la identidad partidaria para esta nueva etapa, tampoco en la mesa chica de Milei ven viable esa posibilidad. Karina Milei y Santiago Caputo son los principales opositores a la fusión. “No quieren que Macri quede como el salvador”, aseguran los libertarios. Sin embargo, ya se sumaron o se sumarán a segundas y terceras líneas del Gobierno dirigentes amarillos por experiencia en gestión y presencia territorial que el PRO tiene con más de 300 intendencias y de la que carece La Libertad Avanza. Ya ocurrió en áreas como la secretaría de Trabajo a cargo de Omar Yasín (referenciado en Jorge Triaca) y en Cancillería.

Este miércoles se nombró a Federico Pinedo en la cartera de Diana Mondino en la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad G20”, creada especialmente para el exsenador. Pinedo era el nombre con mayores chances de encabezar este ministerio si Bullrich ganaba las elecciones. Tras la derrota de la ahora ministra, Pinedo y el equipo de internacionalistas del PRO se pusieron a trabajar para la economista cercana al Presidente. De hecho, ella fue la que le propuso este nuevo cargo a Pinedo, quien desde diciembre tenía oficinas en el Palacio San Martín. Su incorporación fue cerrada desde el comienzo de la gestión con el guiño de Bullrich y cerca desde el entorno de Pinedo aclararon que “no entra en la negociación” que pueda tener Macri con Milei.

Larreta se mueve entre gobernadores

Mientras esos encuentros sucedían, Larreta aprovechó para mostrarse de vuelta en una provincia junto a un gobernador PRO. Invitado por Rogelio Frigerio, estuvo en Entre Ríos para compartir la experiencia de su gestión porteña. Viene de mostrarse con Marcelo Orrego y Maximiliano Pullaro, mandatarios de San Juan y Santa Fe respectivamente que apoyaron su fallida precandidatura presidencial.

Larreta y Frigerio comparten la idea de que el PRO tiene que tener una renovación en la conducción y pretenden que alguien joven y con gestión esté al frente. En el larretismo son conscientes de que esa postura es minoritaria y comprenden aunque no compartan el rumbo “pro oficialismo” que adoptó desde un primer momento ya sea “por convicción, por conveniencia o por cargos”. Larreta no ve viable el rumbo que le quiere dar al PRO y deja trascender su descontento con este nuevo perfil que asocia con Vox, el partido ultraconservador de España.

“No se siente representado para nada”, resumen desde su entorno a El Destape. “Aunque se quede solo, quiere respetar y cuidar los valores originarios del PRO. En todo caso los que se corrieron de ellos fueron Macri y Bullrich”, apuntan desde su entorno sobre el riesgo del acercamiento a Milei.

Pero la dilación de un acuerdo político entre Macri y Milei no fuerza una eventual salida de Larreta aunque no se sienta representado y no quiera integrar la próxima conducción. Mientras tanto se enfocará en las recorridas por provincias y municipios para exhibir la buena sintonía con quienes están al frente de gestiones. Entre los propios, estuvo con Torres y Frigerio. Jorge Macri todavía no lo invitó.

Fuente El Destape