Cristina le respondió a Alberto en Ensenada: “A Perón lo persiguieron por usar la lapicera a favor del pueblo”

De la Redacción de Contrapoder –

En un discurso con fuertes definiciones políticas, y mientras se daba la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó esta tarde un acto homenaje a Juan Domingo Perón en Ensenada, donde dejó un fuerte mensaje hacia el interior del Frente de Todos donde llamó a “usar la lapicera en nombre del pueblo”.

En ese sentido, la exmandataria hizo hincapié en la delicada situación económica y social, por lo cual instó a los integrantes del Gobierno a “cambiar la realidad desde el Estado”.

El mensaje de la vicepresidenta estuvo atravesado por la necesidad de la unidad, al tiempo que respondió a las críticas que recibió por parte de integrantes del Gobierno sobre sus dichos de los planes sociales: “Me quieren hacer decir cosas que no dije”. En este puntó, llamó a discutir el salario básico universal, un proyecto que impulsa el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois.

Antes que la vicepresidenta hablaron el intendente de Ensenada, Mario Secco y el de Berazategui, Juan José Mussi.

El discurso completo de la vicepresidenta:

Cristina: ¿Dónde estabas Mario cuando se murió Perón? Ponete cerca del micrófono.

Mario Secco: Yendo a Punta Lara con mis viejos, que tenía la parrilla Secco Hermanos.

Cristina: ¿Pero qué estabas haciendo en ese momento?

Mario Secco: No, era joven, estaba en la primaria.

Cristina: Ah, eras muy chiquito, no te acordás. Está bien.

Mario Secco: Mi tío fue el primer delegado de Perón en Ensenada.

Cristina: Fijate. No, te preguntaba porque bueno, Juan José ya lo escuchamos, estaba en España cuando lo de Perón. Por qué pregunto, porque yo me acuerdo perfecto lo que estaba haciendo, dónde estaba. Cuando uno se acuerda tan puntualmente de determinados hechos es porque son hechos históricos, sin lugar a dudas, como todo el mundo se acuerde lo que estaba haciendo cuando pasó lo de las Torres, todo el mundo se acuerda. Hola Julián, no te había visto. Y yo estaba en La Plata, en mi casa, estaba estudiando, estaba preparando la materia para rendir en la Facultad de Derecho, estaba sola sentada en la cocina, la casa vacía, mis viejos se habían ido a laburar, mi tía también, mi hermana en el colegio. Y yo estaba laburando, de repente suena el teléfono, que lo teníamos en el living, así que fui hasta el living atiendo, mi vieja llorando como una Magdalena «se murió Perón». Bueno, se fue toda la gente del ministerio, trabajaba, era secretaria general, mi vieja también era gremialista. Secretaria General del gremio de Rentas, en Economía. Y me acuerdo que prendí la televisión y ahí vi todo. La verdad que cuando venía para acá y pensaba, ayer Perón. Y me vine con un libro que me acuerdo que Néstor cuando era joven y lo conocí andaba a todos lados con el Manual de Conducción Política. Lo tenía totalmente…

Yo, la verdad, que mucho, mucho no lo leía a Perón, yo más que nada lo observaba a Perón, porque a los políticos no hay que mirar tanto lo que dicen o lo escriben, hay que mirarlos lo que hacen, es una cosa que siempre acostumbro hacer, pero en honor a él que le gustaba leer y recitaba Conducción Política, cacé el libro que tenía ahí en la biblioteca, que no era el que tenía él, por supuesto. Era un libro que le regalaron a Néstor con una dedicatoria muy linda que dice «Néstor, gracias por devolverle al pueblo argentino el valor transformador de la política. Con admiración y afecto Julián Domínguez», vos se lo regalaste Julián, mirá. Por eso cuando te vi, digo mirácómo son las cosas. Y bueno, y elegí algún párrafo de los que él tenía señalados. Néstor, yo no, Néstor. Página 73 «Persuasión con hechos», ¿qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón. «Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden, yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos», Juan Domingo Perón, ¿qué tal?

Y me pongo a pensar en ese Perón, ¿cómo fue la génesis de esa construcción política que hizo Perón? Que era un integrante del partido militar, el partido militar que había derrocado a Yrigoyen en el 30, era el ala nacionalista del partido militar. Llegó con la Revolución del 43 cuando se quiso evitar el fraude patriótico de Patrón Costas y entonces el ala nacionalista del ejército hace lo que se conoció como la Revolución del 43. Perón formaba parte de esa logia de militares, el GOU, Grupo de Obra Unificada. ¿Y cómo construye Perón el poder? ¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo, Departamento… no lo conocía ni el gato, Departamento Nacional del Trabajo, ahí va Perón. Eso fue junio, en noviembre consigue transformarlo en la Secretaría del Trabajo y Previsión, y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más. Cazó la lapicera y entró a firmar, ¿ y qué firmó Perón en esa Secretaría de Trabajo y Previsión? El Estatuto del Peón Rural, por ejemplo, derechos que los peones no tenían. Por supuesto, se ganó el odio eterno de la oligarquía terrateniente argentina, a punto tal que en los días anteriores a la elección que lo consagra presidente, un dirigente dirige un mensaje a todos los hombres del campo y les dice «vayan a votar, si el patrón no los deja rompan la tranquera y el candado y si no, pasen por arriba del alambrado, pero vayan a votar». Y bueno, y además en esa Secretaría de Trabajo y Previsión firmó el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones. Reconoció las Asociaciones Profesionales, los Sindicatos, fundó la Justicia del Trabajo, no había Justicia del Trabajo en la República Argentina. Se la pasó firmando y firmando y firmando. Tanto firmó, tanto firmó el hombre, tanto firmó el hombre que comenzó a haber en el partido militar y en el poder en la Argentina preocupación con este hombre. Hubo un movimiento tectónico ahí en ese momento y Perón termina de vicepresidente de Farrell, ministro de Guerra y a que no saben qué hizo. Pidió retener la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, la lapicera no la largó, la mantuvo. Estoy mal de la garganta.

Pero bueno, y vino, claro, el encarcelamiento de Perón, lo encarcelan a los pocos días del cumpleaños, él cumple años el 8 de octubre, no me acuerdo, creo que es el 12 que lo encarcelan y saben qué decían los patrones a los trabajadores «el aguinaldo andá a pedírselo a Perón, andá a cobrárselo a Perón, andá a pedírselo a Perón». Y bueno, fueron. Fueron, así se hizo el 17 de octubre. Así se hizo el 17 de octubre. Yo quería estar en Ensenada porque Ensenada y Berisso son el kilómetro 0 del peronismo, de acá salieron las principales columnas, de Avellaneda también, de Avellaneda también. Trabajadores que realmente se autoconvocaron porque, vos te debés acordar, la CGT que estuvo discutiendo si largaban el paro o no largaban el paro, cuando finalmente deciden lanzar el paro, lo lanzan para el 18. Y bueno vieron, es la impronta popular, es la impronta popular cuando se encuentra con hombres y mujeres que los representan y que saben que defienden sus derechos.

Y el hombre ahí no paró, después fue presidente y siguió firmando y firmó la Constitución del 49 y la Marina Mercante y Energía Nuclear y derechos de los trabajadores. Esto es lo que Perón decía, la conducción, el amor del pueblo, la convicción del pueblo por sus dirigentes es en base a los hechos, las palabras y tal vez Jesucristo, pero ni siquiera Jesucristo porque tuvo que hacer milagros para que lo siguieran, ¿no? Usted, Julián que es muy católico, no estoy, usted sabe que yo también soy católica, no es falta de respeto, es simplemente observación de la realidad, seguir una persona por una cuestión de fe, pero algunas cositas hizo, también, para que lo siguieran, algunos hechos: multiplicar panes y peces, resucitar muertos, en fin… Creo que es propio de la conducta humana, entonces creo que es importante que entendamos la mecánica de la construcción del poder del peronismo, la construcción de la política. ¿Y por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron, por eso lo metieron preso, por eso después los bombardeos en la Plaza, de lo cual hace poco se cumplieron un nuevo aniversario. El primer acto terrorista que tuvo la Argentina, porque se bombardeó una plaza, nunca había habido casos de que fueron bombardeados por sus propias fuerzas armadas. En Pearl Harbor fueron los japoneses, en Hiroshima fueron los estadounidenses, acá no. Y Perón se fue.

Ayer Máximo me decía «no lo metieron en cana porque tenían miedo que le hiciera otro 17 de octubre o que no lo bancaran acá 6 meses y se fue», probaron todo con Perón, meterlo preso, proscribirlo, prohibir su nombre, en fin, ni qué hablar de Evita, el odio, el odio a Evita casi metafísico, porque la verdad que tenerle miedo a un cuerpo que ya no tiene vida, es un miedo metafísico. Esta es la ontología del peronismo, esta es la construcción del poder desde el campo nacional y popular, estoy hablando de la construcción del poder desde el campo nacional y popular cuando es a favor del pueblo. Por eso creo que es necesario que todos comprendamos lo que es el ejercicio del poder, cuando el pueblo nos inviste de ese poder. Pero bueno, yo no quiero… con todos los problemas que tiene la gente hoy, y que tenemos todos los argentinos y las argentinas convertir este encuentro hoy en una exégesis de Perón, del peronismo, de lo que dijo, lo que no dijo. Creo que necesitamos también, superar en la Argentina ese odio irracional del que fue objeto y del que sigue siendo objeto el peronismo, porque yo veo que los peronistas por ahí le decimos a alguien gorila y esas cosas, más que nada nos reímos muchas veces con algunas cosas que dicen y hacen los gorilas. Pero no somos agresivos, ni queremos que desaparezcan, ni suprimirlos, ni «callate la boca», «¿para qué hablás con este?», no, no somos así, no está en nuestra ontología, somos un movimiento popular, nacional, con una inmensa alegría de vivir y celebrar la vida, también.Entonces, yo creo que con los problemas que tiene la sociedad tenemos que superar un poco eso, que viene del fondo de la historia pero que a partir del peronismo ha tomado un volumen y una agresividad que no es buena para nadie. No es buena para los argentinos, no es buena para la Argentina.

Miren, fue en este marco, ustedes me escucharon, mejor dicho leyeron, ¿se acuerdan aquel documento que sacamos el 27 de octubre del 2020, a un año, a 10 años de lo de Néstor era el título y a un año del triunfo de nuestro gobierno? ¿Ustedes se acuerdan que en una parte yo hablaba del problema de la inflación y de la economía bimonetaria y de la necesidad de un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas para abordar este problema que es grave en serio? Que destruye los salarios, que destruye la actividad económica, la vida de las personas, las esperanzas y las ilusiones. Y la necesidad de un acuerdo.

Por eso cuando mi amigo Carlos Zannini, me voy a permitir una infidencia, Carlos, no se enoje, gran funcionario. ¿Quieren que les cuente algo? Ese señor fue el que destrabó el gasoducto Néstor Kirchner, fue el que firmó el dictamen como Procurador del Tesoro. Mirá, lo teníamos atrancado, no iba para atrás, ni para adelante, la Secretaría inició el expediente para el DNU el 19 de noviembre del 2021 y el decreto recién se pudo firmar… 84 días, casi tres meses, estuvo en algunas reparticiones 60 días, ¡no voy a decir en cual! Tareas para el hogar y para los que quieran investigar. Pero el señor lo tuvo dos días en la Procuración del Tesoro y lo destrabó, si tenemos gasoducto es porque hizo una correcta interpretación de la ley y, entonces, se pudo firmar el DNU y a los 9 días IASA convocó, ¿vieron?, ¡hay funcionarios que funcionan! ¡Hoy estoy positiva! Hoy estoy positiva, sí, sí, ¡pum para arriba! Y bueno, bueno. Iba a contar, este señor, voy a leer el mensaje que me manda, cualquiera puede abrir mi celular, no sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Bien, le voy a leer un mensajito que me manda el 2 de junio acá el señor Zannini, no te enojes Carlos. Me dice «Pía Astori, Fundación Mediterránea, lo llamó a Pipi Francioni, Intendente de Leones, provincia de Córdoba, desde Europa, de la que espera regresar el 10 de junio para pedirle que interceda para poder reunirse a solas con vos y Melconian, su colaborador en la Fundación Mediterránea. ¿Qué querés que les conteste?». Yo le digo «Of course», está escrito. «Of course», le digo, «por supuesto». Me dice «abrazo», me pone «¿qué me habrá querido decir ahora que escribe en inglés esta chica?» y se ríe. Bueno, nos reímos. Bueno, resulta que el 14 de junio, esto fue el 2 de junio, Pía Astori es una de las integrantes más importantes, su padre fue fundador de la Fundación Mediterránea, «me dicen de la Mediterránea que si puede ser el miércoles 22 con Cristina». «Sí, cerralo», le digo, el lugar arreglalo con Mariano. Bueno, y allá fuimos. Está claro que ni Carlos Melconian piensa como yo, ni yo pienso como él, ¿no? Creo que no hace falta que lo aclaremos. Pero a mí me gusta escuchar a todos, porque a lo mejor yo estoy equivocada y si me convencen que estoy equivocada, «ah bueno, no va a ser la primera vez que alguien me convenza de que estoy equivocada» y hago lo que no pensaba hacer, ojoco. ¡Ojoco, no es la primera vez! Y fuimos a una reunión, muy buena, en la cual estuvimos mucho tiempo reunidos. ¿A qué voy? Que cuando se conoció le dijeron de todo los del otro lado al pobre Melconian, ¡mirá vos, yo diciendo pobre Melconian! Lo mataron, lo agredieron, violentos, ¿pero en serio piensan que de esa manera se puede construir un país? Yo creo que hay algunas cosas que están empezando a verificarse. Creo que sí tuvimos una coincidencia y que es la economía bimonetaria, ¡no es poca cosa! No es que lo haya inventado yo el término de la economía bimonetaria, pero fui la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones. Yo creo que… Y sigo diciendo el tema del déficit fiscal, que lo estuve explicando en la reunión anterior cuando di los cuadros de los países del G20, no es que me convierta en una apologista del déficit fiscal, pero sincera y sencillamente no creo que sea esa la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina. Porque además de los ejemplos que di la vez anterior, si uno mira los treinta y pico de países de la Unión Europea, ustedes saben que la UE, la zona del euro tiene reglas fiscales y económicas muy rígidas para formar parte de la UE, una de ellas es un techo fiscal, un techo de déficit fiscal, ningún país que integre la UE puede tener un déficit fiscal superior a 3 puntos del PBI, ningún país de la UE puede tener un déficit superior, quiere decir que hasta el 3 % pueden tener déficit. Si esto fuera la causa de la inflación y si esto fuera algo demoníaco no podría ser considerada una regla y nada menos que de la UE, con las reglas del Bundesbank alemán que son mucho más rígidas que las de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que animarnos a sentarnos a discutir en serio y encontrar cuál es la verdadera causa de este problema que aflige a los argentinos. Como lo que nos pasó esta semana, otra corrida. ¿Saben cuántas corridas bancarias, cambiarias tenemos desde el año 72? ¡Más de 54 corridas bancarias! Yo en mis dos mandatos tuve 11 corridas bancarias, la más persistente la que fue entre las PASO del 2011 y la general. Y si uno observa el cuadro de las corridas bancarias, fundamentalmente las del período 2003 a 2021 o a 2019 si quieren, se producen dos fenómenos que uno observa claramente ante cada corrida, si hay, mientras hay regulación, mientras no hay regulación cambiaria, o sea, se puede comprar y vender libremente en el mercado único lo que uno quiera de dólares hay formación de activos en el exterior, pero no hay brecha cambiaria, no hay blue, el contado con liqui. Ahora, cuando viene la regulación monetaria ya baja la formación de activos en el exterior, pero sube la brecha porque el problema de la escasez de dólares, es algo mucho más grave, no tiene nada que ver, es más esinconsistente vincular el déficit fiscal en pesos con la escasez y la restricción externa que tiene la Argentina. Es hora de sentarnos a discutir en serio esto y vuelvo a reiterar, no soy apologista del déficit fiscal. Porque además creo, también se dice que lo que pasa es que hay incentivos en la Argentina por todos los procesos inflacionarios. Miren, Brasil desde su independencia defaulteó la deuda 9 veces, ¿Escucharon? Brasil defaulteóla deuda 9 veces, nosotros 8. Y los procesos de inflación fueron muchísimo más fuertes en Brasil que en la Argentina, sin embargo, en Brasil todo es en Reales. En el año 2005 el gobierno de Estados Unidos, en un estudio que hizo, determinó que después de Estados Unidos en el país donde más dólares hay es en la República Argentina, a razón de 1300 dólares por habitante, mientras en Brasil 6. Sí, ya sé lo que me van a decir, esto es como la estadística de los pollos, los argentinos comen 5 pollos al año, pero yo no como ninguno, bueno, hay uno que se come 10, 20 o 30. Es lo mismo.

Entonces, creo que tenemos que comenzar a discutir en serio estas cosas y no hay posibilidad, esto sí se lo dije a Melconian, no hay posibilidad si no hay un gran acuerdo respecto de determinadas normas. Tenemos que encontrar los argentinos un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción en la República Argentina, si no hacemos esto, estamos sonados, sonados, venga quién venga. Esto hay que entenderlo. Estuve 8 años sentada ahí, lo puedo ver. Pero además de estar 8 años sentada ahí, con determinadas políticas públicas que decían que por eso era la restricción cambiaria, que no había dólares… Cuando vino, exactamente las antípodas, lo contrario en todo, apertura indiscriminada, de la cuenta capital, de la importación, endeudamiento, todo, absolutamente todo, se volvió a producir el mismo problema. Con una diferencia, ahí la formación de activos en el exterior era con endeudamiento, se pudo hacer formación de activos en el exterior, por eso 45 mil millones de dólares del FMI entran y se van. En la época nuestra, en nuestro gobierno, que también había formación de activos en el exterior, eran dólares que se le sustraían a la economía, pero no eran por endeudamiento. Grave, pero no tanto como además sumarle endeudamiento. ¿Se entiende lo que voy diciendo, no?

Entonces, estas cosas son las que tenemos que discutir y charlar en la República Argentina y creo que, miren, creo que tenemos que hacerlo, creo que tenemos que hacerlo porque la situación de la Argentina es muy grave, la de nuestra gente, la del endeudamiento, un endeudamiento que todos saben quiénes hicieron. Resulta muy triste ver conspirar contra el país, no contra el gobierno peronista, no contra nosotros, sino fundamentalmente contra los argentinos, tratar de generar problema en la economía, porque esto va a repercutir en todos. Y nadie va a ganar, se los puedo asegurar. Por eso, bueno, esto fue y me voy a reunir con quien me tenga que reunir además, en tanto y en cuanto sea para explicar nuestros fundamentos y tratar de persuadir al otro también, obviamente. Yo no niego, ni renuncio nunca a convencer, pero…

También quiero, porque ya hablé mucho de economía en la última. También quiero sí, decir algo del último encuentro que hicimos en Avellaneda. Yo la verdad que siempre cuando fui Presidenta durante los ocho años era un deporte nacional, por parte de los medios hegemónicos, hacer decir… Sí, por eso también tuve que hacer cadenas nacionales para que después no me hicieran decir lo que yo no había dicho. Ese fue uno de los instrumentos también. Pero fue un deporte nacional hacerme decir cosas que yo no había dicho en un discurso pero, veo que esta costumbre también ha sido adoptada por algunos otros integrantes de nuestra propia fuerza que me quieren hacer decir cosas que yo no dije.

Cuando me referí concretamente a las políticas sociales hablé de tres fenómenos si mal no recuerdo. Hablé de que no debíamos tercerizar la política, que debíamos acabar con las altas y las bajas que las decidieran cualquier dirigente barrial y no el Estado. Y la tercera creo que fue que hubiera un control. Que el Estado recuperara el dominio y la potestad estatal sobre las políticas sociales. Bueno, se armó una competencia entre algunos para ver quien insultaba, quien agraviaba, quien mentía que le queríamos sacar los planes a los pobres. Miren: vamos a charlar un poquito también de esto de política social porque algunas cositas podemos decir sobre las cosas que hemos hecho en políticas sociales.

Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2003, el plan Jefes y Jefas, te acordás Juan José, que lo había creado, y lo había creado bien, Duhalde para mitigar los problemas que habían venido con la caída institucional, ascendía a 2.200.000 personas. 2.200.00 planes. Cuando terminamos nuestro gobierno el 9 de diciembre del 2015, solamente quedaba un 10% de aquellos planes. ¿Y qué habíamos hecho? Porque el trabajo durante esos años de cooperativas… Ayer estaba hablando con Mario porque ustedes se acuerdan que eran dos planes, fundamentalmente, Argentina trabaja y Ellas Hacen. Acá en Ensenada con Argentina Trabaja construimos 150 viviendas. Se parquizó la Plaza San Martín, se construyeron 10 kilómetros de veredas, se construyeron 12 playones deportivos.

En José C. Paz se desarrolló todo un parque industrial. Ezeiza, recuperamos todo el predio de Ezeiza. Voy a subir, voy a decir todos los datos, las cooperativas. Producíamos 1.200.000 guardapolvos por año. ¿Se entiende esto? 1.200.000 guardapolvos por año con las cooperativas que no competían con la industria textil porque ese 1.200.000 guardapolvos iban para los niños que tenían carencias económicas y que se distribuían a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Bueno, que decirles de la construcción y de la creación de la Asignación Universal por Hijo. Fuimos nosotros. La Asignación Universal por Hijo hoy llega a 4.300.000 niños y niñas de la República Argentina. Estamos todos contestes que de acuerdo a las últimas estadísticas el 50% de los niños y niñas de la República Argentina son pobres ¿no? Está claro que el primer sujeto social a apuntar es a los niños que en el caso de la Asignación Universal por Hijo es con la contraprestación de educación y de salud porque se retiene el 20% y se reintegra recién en marzo cuando se presentan todos los certificados acerca de los controles de salud y el certificado escolar.

A mí realmente me apena mucho que pueda haber dirigentes de nuestro espacio político que porque el hecho de que las titulares de esas asignaciones familiares por hijo son las mujeres… el 94% de las titulares son mujeres, diga que esto destruye a la familia porque forma el matriarcado. Realmente es tal disparate. Cualquier dirigente puede decir cualquier cosa, el problema es cuando lo dice alguien que diseña las políticas sociales en nombre del gobierno. Este es el principal problema que tenemos. Un dirigente político puede decir cualquier cosa pero hoy la AUH en términos de presupuesto representa el 0,52% del PBI. 0,52% y, vuelvo a repetir, beneficia a 4.300.000 niños cuyos padres y madres no tienen empleo formal. Son trabajadores informales.

Hoy el programa político de Potenciar Trabajo que es lo que creo que debemos repensar y rediseñar agrupa a 1.345.755 beneficiarios y representa el 0.40% del PBI. Creo que tenemos que pensar que 4.300.000 niños y niñas se le destinan el 0,52% y a 1.345.755 adultos se le asigna el 0.40. A ver, no estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie, para nada. El ingreso mensual de 1.345.000 se divide en 1 millón de beneficiarios, 1084.000 que cobran 22.470, 100.000 trabajadores de comedores. Chapeau con los trabajadores y las trabajadoras de comedores a propósito… Chapeau. Estuve reunida hace muy poco tiempo, en el Senado de la Nación recibí a los integrantes de la Garganta… Poderosa. Y con los trabajadores y trabajadoras de la Garganta Poderosa que vinieron a verme porque están pidiendo, con mucha justicia, un régimen contributivo para los hombres y mujeres. Fundamentalmente las mujeres, que esta es la otra cosa que dije el otro día: son las mujeres las que trabajan mayoritariamente en los comedores escolares y en todos lados. Son las que revuelven la olla, lo vuelvo a decir con mucho respeto y admiración.

Entonces, porque además seamos sinceros, no se puede fungir como movimiento social y cuando uno se hace una crítica te atacan como si fueran un partido político. Entonces me parece que hay que aclarar. Además porque, por lo menos lo que yo veo cuando se movilizan en la 9 de julio no dicen movimientos sociales, dicen nombres de partidos políticos. Las banderas… y no estoy en contra. Militante política toda la vida, no estoy en contra de los partidos políticos, por favor. Pero digo que entonces son partidos políticos. Yo creo sinceramente que tenemos que abordar este tema. Creo que además también tenemos, esto lo he charlado mucho con Juan Grabois, lo he charlado mucho con Juan. Mucho con Juan y creo que tenemos que también empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico. Creo que también hay que empezar a discutirlo. ¿Por qué? Porque yo veo acá, por ejemplo, que el ingreso mensual es de 22.770. En el caso de los comedores es un poco más, lo cual es justo: 27.770. Hay personas que son, esto… personas nexo, son 171.000 personas nexo que cobran 41.540 pesos. Entonces creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie que esta es la gran ventaja de la Asignación Universal por Hijo, la independencia. La independencia. Porque… y fíjense, fíjense que yo no empecé ni hoy ni el otro día tampoco no dije todas esas cosas que se publican en los diarios, que se quedan con esto, que se quedan con lo otro, no dije nada de eso. No vengo acá a ser prontuario de nadie, de nadie.

Simplemente estoy diciendo que es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Porque si hay 7 millones de trabajadores informales en la Argentina ¿por qué reciben solamente un ingreso extra 1.345.000 y no los 7 millones? Esa es la pregunta que nadie me puede responder. Y esto, compañeras, compañeras… y tenemos que superar esto también porque esto divide el campo nacional y popular. Y cuando digo divide el campo nacional y popular no hablo de los dirigentes, no hablo de la superestructura, hablo del vecino pobre, vecino de otro pobre que este pobre se levanta a laburar desde las siete de la mañana y vuelve a las cuatro de la tarde y ve que el vecino no trabaja porque está haciendo otra cosa, entonces terminan dividiendo a los pobres con los pobres. ¿Cómo no se dan cuenta lo que está pasando? Caracho. ¿Cómo no se dan cuenta? Tenemos, de la misma manera que lo hizo Perón, reunificar la base de los trabajadores en la Argentina.

Vos decías recién pero adjetivabas con aquellos que por ahí votan a los neoliberales, a sus propios verdugos. Yo no voy a adjetivar pero, el bombardeo es tan fuerte en los medios de comunicación y el tipo vuelve al barrio y ve cosas que son feas y están mal y termina confirmando, entonces, lo que le dicen en la televisión. Por favor construyamos nosotros una realidad distinta y no dejemos que ese discurso influya. Necesitamos hacerlo y creo que tenemos que discutir sinceramente.

Yo escucho y creo que tenemos que hacer una discusión también un poco más profunda porque escuché también una argumentación que me trataron de pequeña burguesa. Un compañero me dijo que era pequeña burguesa con esto de la AUH.

La última vez que había escuchado que alguien me decía pequeña burguesa fue acá en La Plata, año 70. No sé por qué fui a una reunión. Voy a contar una anécdota tonta pero bueno, un poquito para desdramatizar. Pero bueno, fui a una reunión y no sé qué me había puesto. A mí siempre me gustó pintarreajarme, me pintaba como una puerta desde muy chica y me encantaba. Y fui a una reunión y una compañera no sé qué me dijo que era pequebú como había ido vestida y le dije: “no, no, no, pará. Yo no soy una pequeña burguesa. Yo soy una gran burguesa no me jodas más”, le digo. ¿Viste? Basta con estas cosas muchachos. Basta muchachos, basta, basta. Por favor. Y este decir que el capitalismo ya no genera puestos de trabajo y que hay una gran… Miren, esta es una discusión que también el otro día tuve con un compañero dirigente sindical muy importante. Porque me hablan de que: “bueno, no que no va a haber trabajo como antes” y que esto que lo otro. Este compañero tampoco está de acuerdo con el ingreso universal ni tampoco con la suma fija que pide acá Yasky. Lo estoy viendo a Yasky, el otro día Yasky en Avellaneda pidió. Bueno, tampoco está de acuerdo Hugo. Porque hay un razonamiento que dice que la suma fija le quita importancia a las paritarias, a los sindicatos, un planteo un tanto digo… Mirá, yo la verdad que, cuando uno ve como se ha distribuido el ingreso entre el trabajo y el capital. Cuando nosotros terminamos el gobierno en noviembre de 2015, 51% los laburantes y 49% el capital. Hoy estamos en 42% los laburantes y 58%. Y los dirigentes sindicales siempre son los mismos, en el 2015 y ahora. Y los empresarios también, la UIA, la AEA. ¿Entonces qué es lo que cambió? Cambiaron las políticas del Estado porque la realidad se cambia desde el Estado como hizo Perón muchachos. Los sindicatos existían antes de Perón. Perón no creó los sindicatos. Los sindicatos fueron pre existentes a Perón pero Perón les dio el lugar a los trabajadores y a través de los trabajadores a los sindicatos en el diseño de las políticas del gobierno. Esto es lo que tienen que entender. No hay sindicatos fuertes en un Estado débil. No lo hay. Hay sindicatos fuertes cuando hay políticas públicas fuertes. Y si no, acordarse de los años 90.

Otra cosa, fíjense y volviendo un poco al tema de la dolarización al principio. Cuando decían: “no, porque hay que flexibilizar laboralmente”. La modificación, la transferencia de ingresos que hoy hay a favor del capital es sin haber cambiado una coma ni un solo artículo de ninguna ley laboral. No es necesario cambiar leyes laborales para producir la transferencia de ingresos en contra de los trabajadores. Despabilémonos por favor muchachos, no nos equivoquemos. En los años 90 los sindicatos no existían, se privatizó todo, teníamos relaciones carnales con Estados Unidos, mandamos naves a Irak. ¿Y? ¿Y? Se dolarizó la economía igual, los depósitos bancarios pasaron del 35% en dólares al 75%. Esto es un fenómeno que tiene que ser encarado en serio por la dirigencia política argentina.

Pero volviendo al tema del capital y del trabajo que también tenemos que diferenciar trabajo de empleo. Porque trabajo, un ama de casa trabaja, por eso les reconocimos la jubilación a las amas de casa. Un nieto, un nieto, un nieto que cuida a su abuela también trabaja. Empleo es otra cosa, el empleo es el empleo del SIPA con aportes jubilatorios. Porque además el empleo supone años de antigüedad, promociones, reconocimientos, vacaciones, trabajo… Es toda una estructura. Y que me digan a mí que el capitalismo no permite generar esto. ¿Pero dónde lo vieron escrito? Miren: yo creo que la gran discusión que se viene en el mundo no es acerca del capitalismo, esta es mi percepción, sino de quién conduce el proceso capitalista. Porque fíjense, el capitalismo que conduce el mercado, las corporaciones, produce exclusión, transferencia de ingresos… Pero hay otro capitalismo que conduce el Estado y planifica y no soy pro China por favor. Por favor no empiecen con las estupideces “Cristina es pro China”. No, no, no. Ese capitalismo incorporó 800 millones de personas en 30 años al proceso capitalista. O sea, lo que tenemos que entender es quién conduce. Y esto es Perón puro, Perón decía que el proceso capitalista lo tiene que conducir el Estado. Esto también es peronismo, ojo, esto también es peronismo. El famoso capitalismo del Estado, la tercera posición equidistante del liberalismo y del marxismo. No voy a cantar “ni yanquis ni marxistas” ni a palos. Pero… nada, es una construcción absolutamente superadora. No es que tomamos un poquito de la izquierda, otro… no, no, no, es otra cosa. Presupone la existencia del Estado y del ser humano y de la sociedad organizada mancomunadamente en pos de un objetivo común. Esto que están haciendo tal vez en algún otro país muy lejano de acá, el peronismo fue precursor aquí en la República Argentina. Aquí en la República Argentina.

Me acuerdo cuando, creo que fue la última vez que estuvimos en China ¿no? La última vez que estuvimos en China con Xi Xin Ping que fuimos a cerrar el tema de represas y de compra de material ferroviario, fueron muchos convenios. Cuando Mao en el año 48 llegaba a Beijing, nosotros estábamos produciendo, acá en Argentina, locomotoras. Nosotros producíamos en Río Santiago, en los astilleros de Río Santiago, barcos para la marina mercante. Nosotros producíamos aviones a propulsión como el Pulqui. Nosotros hacíamos esas cosas. ¿Qué nos pasó argentinos? Que en 50 años los que comían cortezas de los árboles y araban la tierra con bueyes son la primera economía y la primera potencia del mundo. ¿Qué nos pasó? Por eso sigo compartiendo esa denominación que hizo aquel premio nobel de las cuatro economías: los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Creo que es hora, nosotros los peronistas por lo menos en nombre de lo que creemos y lo que somos, convocar al resto de la sociedad a hacer algo diferente. Porque hacer lo mismo, que nadie discuta, que todos estigmaticen, que todos se anulen, que quieran suprimir al otro, no va más. No va más.

Por eso quería hoy hacerle este homenaje a Perón. Vuelvo a repetir: el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es ver lo que hizo y tratar de acercar el bochín un poco, un poquito nada más. Gracias. Muchas gracias a todos y todas.

Saludo a militantes bonaerenses, vecinos y vecinas

Hola ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? No los escucho bien. A ver. Yo también y contenta de verlos a ustedes. Miren, se me mejoró la voz y todo. A ver la batucada si para un cacho, che. Bueno, nada. Quería estar, como ya lo dije adentro, en Ensenada, en el kilómetro cero del peronismo. Recordando a ese argentino al que tanto le debemos ¿no? A ese hombre que decía lo que pensaba, firmaba lo que decía y hacía lo que firmaba. Ese es Perón. De ese Perón que enamoró también a la juventud allá por los años 70.

Quiero decirles a todos y a todas que militemos mucho, que con alegría, sin agresión, discutamos y debatamos. Estoy absolutamente convencida de nuestras convicciones y de que tenemos razón. Tal vez no significa eso negar al otro. Para nada, nunca lo hicimos. De muy jóvenes aprendimos a ser críticos, discutidores, a desconfiar de todo y de todos. Porque, claro, habíamos pasado nuestra juventud en gobiernos dictatoriales. Esto nos dio un ejercicio y nuestro amor además por la historia, la pasión por estudiar, nos conformó como una generación de argentinos y argentinas profundamente comprometidos con nuestro país, con nuestro pueblo. Y ya sabemos lo que le pasa a los argentinos y a las argentinas que deciden comprometerse con los intereses del pueblo y gobernar a favor del pueblo. Nos va muy mal después, pero no importan las persecuciones. Miren: a Perón lo metieron preso, lo proscribieron, lo difamaron y murió Perón presidente en la República Argentina. La historia es indetenible compañeros y compañeras.

Quiero también referirme a lo que en un momento. Vienen con una estatua de Evita, maravillosa gracias. Alcanzamelá que me la quiere regalar, dale. Gracias, muchas gracias. Miren: lo iba a decir adentro pero se me pasó, se me pasó porque no quería ser muy larga. A las dirigencias políticas comprometidas con el país les pasa lo mismo… Me acordaba hace un rato de Milagro Sala. Hay muchos movimientos sociales en la República Argentina pero no vi ningún movimiento social hacer la tarea… me tocó verla como Presidenta cuando fui allá a Jujuy. Las casas, los talleres de guardapolvos y de costura, la cantidad de viviendas, las bloqueras, los centros de salud… Miren: le pasó a Milagro lo mismo que nos pasa a los dirigentes políticos comprometidos con organizar el pueblo en serio y a fondo. Finalmente cae y además, en el caso de Milagro que es mujer, es negra y es india. Tenía todos los números comprados para la persecución. Por eso quiero también que todos nosotros, que todas nosotras tengamos una clara conciencia de lo difícil que es la tarea. Es como decía… no sé si vieron el videíto de Perón, de Ezeiza. Ese… es genial el viejo. Inagotable fuente de inspiración. Los dirigentes que van por Ezeiza porque es cómodo doble tránsito, y los que eligen meterse en la selva para, bueno, para abrirse camino como sabemos abrirnos los argentinos.

Por eso quiero también dejarles a ustedes mi reflexión así como allá por el 19 hice todo lo que tenía que hacer… hice todo lo que tenía que hacer como recordaba Mario para que el peronismo vuelva a ser gobierno espero que también, los que hoy tienen responsabilidades más altas que yo, vuelvan a hacer lo mismo que hice yo: hacer ganar al peronismo en el 2023. Es lo único que pido y es lo único que quiero.

Muchas gracias compañeros, compañeras. Y bueno, a casa que ya es tarde y hace frío. ¿Ok? Los quiero y las quiero mucha a todos y a todas. Muchas gracias.