Cuadernos: Un perito oficial declaró que se escribieron de corrido, no día por día

Por Ari Lijalad –

Las anotaciones día por día en al menos dos de los Cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno fueron escritas de forma continua, en un mismo momento. Así lo declaró el comisario Alejandro Matías Centofani, a cargo de la división Scopometría de la Policía Federal, que hizo el peritaje oficial de las Fotocopias de los Cuadernos. Esto demuele el contenido de los cuadernos, que supuestamente contenían apuntes de cada viaje de Centeno. Lo que afirma el perito es que se escribieron de un tirón.

En concreto: lo que advierte el perito es que cuando se escribe a diario la letra cambia de determinada manera; cuando se escribe todo de corrido de otra. Y que en los Cuadernos 7 y 8, que fueron clave para el armado de esta causa, se nota que no fueron escritos día a día sino en un mismo momento. Es decir, que no es un diario de los viajes sino un guion armado.

Según el auxiliar de fiscalía adscripto a La Nación Diego Cabot, el cuaderno 7 iba del 6 de mayo al 31 de octubre de 2013 y el cuaderno 8 del 2 de junio al 3 de noviembre de 2015. Pero ahora el comisario a cargo de la pericia oficial afirma que se escribieron de corrido, no día por día.

En su declaración, el comisario Centofani dijo: “Que para dejar en claro, esas constancias temporales, esto es, cuando uno escribe día a día la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales, esto es, por posición por espacio gráfico, variabilidad o diversidad de implementos escritores utilizados, por condiciones de temperatura, así como también, condiciones particulares del temperamento o conducta del escribiente, cambio de estado de ánimo, entre otros, lo cual en una secuencia temporal no se presenta de manera estable, sino, con alternancia naturales visualizables en el aspecto formal de la escritura. El cuaderno 7, en su análisis, no revela estos cambios o variables mencionadas precedentemente, sino que, surgen como un relato estable y continuo, no como un registro de constancias diarias”.

Centofani también insistió con algo clave: “Para tener precisión de la temporalidad, resulta indispensable el estudio sobre el original”. Por ahora el Tribunal Oral que tiene en sus manos la elevación a juicio de la causa por las Fotocopias de los Cuaderno Fénix se negó a entregar los originales resurgidos de las cenizas que aportó Cabot pocos días antes de las elecciones de 2019 a pesar de que el propio Centeno dijo que los había quemado. ¿No quieren saber cuando se escribieron? ¿O esos supuestos originales que aportó Cabot también son truchos?

Para este perito es claro que el cuaderno 4 se escribió día por día y los cuadernos 7 y 8 no. Así lo relató: “Esencialmente entre el cuaderno 4 por un lado y el 7 y el 8 por el otro, se corrobora una diferencia de constancias diarias en el primero, con variaciones naturales entre cada uno de los días y registros consecuentes. En tanto que en el segundo grupo, surge lo ya mencionado del relato continuo, sin estas variables o alternancias que mostrare el primero”.

“En cuanto a la conformación del texto del cuaderno 7, se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales en cuanto a desarrollo tal como se expresara en relación al aumento de velocidad hacia las constancias finales. Que esta determinación, permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporales, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se llevan para un llenado de constancias diarias”, agregó Centofani.

El comisario Centofani declaró ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en junio aceptó realizar una pericia sobre parte de las Fotocopias de los Cuadernos. Específicamente autorizó una pericia sobre 3 de los 8 que sostuvieron este armado y en específico las partes que mencionan a los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra. Todo lo demás no. Aún sí, el peritaje detectó que hubo varias manos en la adulteración de esas anotaciones.